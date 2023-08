I convocati per il Venezia: c’è Holm, out Bourabia e Ferrer

Sono ventisei i convocati di Massimiliano Alvini per la partita di domani sera contro il Venezia, esordio stagionale delle Aquile. In lista sia Emil Holm che Daniele Verde, non fanno parte dei convocati Bourabia, Ferrer, Sala, Nguiamba, Sher, oltre agli acciaccati Cugnata, Hristov e Beck e l’infortunato Wisniewski.

Portieri: Dragowski, Zoet, Zovko.

Difensori: Moutinho, Serpe, Reca, Pietra, Bastoni, Muhl, Amian, Nikolaou, Holm, Bertola.

Centrocampisti: Ekdal, S. Esposito, Zurkowski, Bandinelli, Cassata, Kouda.

Attaccanti: P. Esposito, Cipot, Krollis, Moro, Candelari, Antonucci, Verde.

