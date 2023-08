Il Ferragosto di Sant’Egidio contro la solitudine, aspettando gli “orfani” del reddito di cittadinanza

Genova. Si rinnova il tradizionale evento di Ferragosto organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che mantiene attivi i suoi servizi per tutta la durata dell’estate. L’appuntamento è alle 17.30 per un momento di festa e condivisione con gli anziani soli nel chiostro della basilica dell’Annunziata, poi apertura della mensa e giro serale con le persone senza fissa dimora. I volontari scendono in campo per contrastare il rischio solitudine nei giorni in cui la città tende a svuotarsi, ma nel frattempo si organizzano già per settembre, quando lo stop parziale al reddito di cittadinanza potrebbe far sentire le sue conseguenze sulle fasce più deboli della popolazione.

“Abbiamo previsto una cocomerata con anziani provenienti da vari quartieri, in particolare centro storico, Begato, Cep e Sampierdarena – spiega Sergio Casali, portavoce genovese della Comunità -. Insieme a loro ci saranno i nostri volontari universitari e i giovani del movimento Fratellanza Umana, molti dei quali sono musulmani che condividono lo spirito di Sant’Egidio. Offriremo gelato e musica, in totale prevediamo un centinaio di persone”. Quindi la cena in piazza Santa Sabina e il giro serale per visitare chi vive in strada: “Anche ad agosto non abbiamo mai cessato di farlo. Anzi, col caldo è importante monitorare il loro stato di salute. Porteremo loro qualcosa di fresco e faremo in modo che tutti abbiano qualcuno che li guardi con simpatia”.

