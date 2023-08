Vado Ligure. Altro incidente stradale in questa domenica agostana nel savonese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, a rimanere ferito è stato un centauro, probabilmente a seguito di una caduta avvenuta in via Montegrappa a Vado Ligure, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento.

