Incidente sul Bracco, giovane motociclista portato in elicottero al San Martino

Incidente per un giovane motociclista stamani sulla strada del Bracco, nel territorio comunale di Deiva Marina. Un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi, da una prima ricostruzione della dinamica. Hanno portato soccorso al giovane la Pubblica assistenza Croce Verde di Carro e l’automedica Delta 3 del 118. Il giovane è stato trattato sul posto quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Anche ieri sulle medesime strada si era verificato un soccorso a un motociclista, anche in questo caso con intervento di Croce Verde di Carro e 118 ed elitrasporto al San Martino.

