Lo Spezia riparte dalla Coppa Italia: un ko all’esordio non arriva dal 2010

La stagione dello Spezia parte da Cesena, dalla Coppa Italia e da un avversario molto ostico: il Venezia di Paolo Vanoli. Dopo una grande pre-season, le Aquile si preparano al primo esame dell’anno, con un esordio tutt’altro che scontato contro i veneti, squadra ambiziosa e reduce da una stagione in crescendo, che parte ai blocchi partenza con il ruolo di possibile outsider per le zone più nobili della classifica. “Mi piacciono tantissimo”, ha detto Massimiliano Alvini nella conferenza pre gara di qualche giorno fa e d’altronde il Venezia è una delle squadre che maggiormente potrebbe mettere in difficoltà le Aquile. La squadra di Vanoli è molto dinamica, gioca un calcio simile a quello dello Spezia, senza veri riferimenti fissi, con un tourbillon di movimenti che lasciano pochi riferimenti agli avversari.

I veneti arrivano da un pre campionato di tutto rispetto, in cui hanno giocato tanto e vinto altrettanto. Quattro gol segnati al Genoa, quattro agli olandesi del De Treffers e un ko di misura contro il Bayer Leverkusen tra i risultati estivi, che hanno visto la rosa proseguire sulle basi date da Vanoli lo scorso anno, quando è subentrato sulla panchina dei lagunari in novembre, svoltando la stagione. Alvini lo ha detto chiaro e tondo: il Venezia è una squadra che in pochi prendono in considerazione, ma sarà lì a lottare fino alla fine, quindi guai a sottovalutare l’impegno.

