Genova, L’Athletic Club Albaro dà il benvenuto a due giovani calciatori, Luca Giupponi e Matteo Scimone (entrambi classe 2005) cresciuti, rispettivamente, nel vivaio di Sampdoria e Genoa.

Giupponi, difensore centrale, molto strutturato fisicamente, indosserà la casacca albarina per la prima volta in carriera, mentre per Scimone, giocatore offensivo, dotato di ottima tecnica e rapidità, si tratta di un ritorno: prima di approdare in rossoblù, infatti, aveva mosso i primi passi nell’Athletic.

