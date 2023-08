Lungomare Canepa, Piciocchi respinge le critiche: “Spendiamo 22 milioni per 950 metri di strada”

Genova. “Mi sembra che stiamo un po’ esagerando, il dato di fondo è che spendiamo 22 milioni di euro per 950 metri lineari di strada. Questa è un’opera di mitigazione ambientale potentissima“. Così il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi replica al comitato di lungomare Canepa che, dopo la notizia dell’aggiudicazione della progettazione del parco lineare, ha accusato il Comune di non aver più coinvolto gli abitanti negli ultimi due anni.

Sullo sfondo c’è sempre il boccone amaro dei 25 milioni dirottati dall’originario progetto della copertura per finanziare il nuovo parco urbano di piazzale Kennedy, in continuità col Waterfront di Levante. “Sul quartiere abbiamo 140 milioni di investimenti ai quali si aggiungono 40 milioni per il parco della Lanterna. Se andiamo a fare la contabilità è tutta a favore di Sampierdarena – contrattacca Piciocchi -. È chiaro che possono esserci travasi da un progetto all’altro a seconda delle scadenze imposte dal Governo, ma se ho un progetto da 22 milioni non ce ne metto 40, senza contare che quella copertura ne costava almeno 60″.

