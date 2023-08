Mondiale d’oro per il team di arrampicata di Davide Battistella

Si è concluso ufficialmente ieri il Campionato del Mondo di arrampicata di Berna 2023. Un’edizione che rimarrà senz’altro indelebile per la Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana e per tutti gli estimatori di questo sport. Infatti nella PostFinance Arena si è laureato Campione del Mondo nella specialità Speed l’azzurro Matteo Zurloni, che con tale risultato ha conquistato anche l’ambitissimo pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

In una sola competizione ha raggiunto l’en plein di titoli e gioia: con il crono fermato a 5.02” ha realizzato il suo personal best, record italiano e record europeo, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo e non ultimo la fantastica qualifica olimpica.

