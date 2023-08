Ponte Morandi, le commemorazioni a 5 anni dal disastro. I nomi delle vittime proiettati a De Ferrari

Genova. Cinque anni dal crollo di ponte Morandi. Con un processo dai tempi ancora incerti e una rigenerazione urbana ancora in gran parte da attuare la città si ferma a ricordare le 43 vittime che persero la vita il 14 agosto 2018. In rappresentanza dello Stato sono previsti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepremier Matteo Salvini.

Alle 21.00 al Teatro Carlo Felice, nella serata della vigilia, il concerto in memoria delle vittime Don’t forget to fly – Non dimentichiamoci di volare del maestro pianista Remo Anzovino. Organizzato dal comitato dei parenti delle vittime con il Comune di Genova e il Teatro Carlo Felice, il concerto è a ingresso gratuito.

» leggi tutto su www.genova24.it