Recco: Darsena Party, un concerto da 10.000 spettatori

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono stati 10mila gli spettatori che hanno assistito a “E/20-23- d’estate a Recco”, ma a dire il vero l’indotto è stato ancora maggiore creando un clima di festa e di condivisione. Una grande opportunità per valorizzare il territorio, generare l’opera di rilancio della città e far lavorare le attività commerciali e gli esercenti della zona. “Anche questa edizione della manifestazione ci ha dato soddisfazione. Migliaia di spettatori hanno affollato il lungomare Bettolo nel corso delle quattro serate, assistendo a concerti in un’atmosfera elettrizzante. La nostra città è stata protagonista degli eventi che hanno valorizzato il nostro territorio e la nostra comunità” ha commentato a conclusione della manifestazione il sindaco Carlo Gandolfo. Dopo le emozionanti esibizioni di Giusy Ferreri e Carmen Consoli, e l’omaggio della città di Recco al grande Ennio Morricone, ieri sera si è conclusa la manifestazione con il concerto dei Darsena Party, una band che ha saputo coinvolgere il pubblico con il suo effervescente repertorio pop.

» leggi tutto su www.levantenews.it