Sedici brani in gara per CantaSpezia2023, a settembre le premiazioni

Ha preso il via su Facebook, sull’omonima pagina, CantaSpezia 2023: disponibili i sedici brani in gara per il festival della canzone spezzina, ciascuna accompagnata da un video. Brani rigorosamente non depositati alla Siae, cantati in dialetto o in italiano purché con riferimenti alla nostra città, o al golfo, o alle nostre usanze e tradizioni. Queste le canzoni, in ordine alfabetico di titolo: Bei mi tempi la pineta de San Teenso (autore Fino Fedi, interprete Marco Tedesco ), Con la chitarra e un gotin de vin (autore e interprete Silvano Tresanini alias Silwako ), Esciumm (autore e interprete Roberto Bologna Roby), Filastrocca sul lungomare (autore e interprete Enzo Gaia ), Il canto del golfo (autore e interprete Giancarlo Guani alias GiBa), Il coccodrillo dentro il Lagora (autore e interprete Antonio Pagano), Jack & Joe ( autori e interpreti Claudio Raffellini e Maurice Lo Monaco), Lépego (autori Lorenzo Da Pozzo e Marco Salatino, interprete Malincuore), Pia le palanche ( autore e interprete Antonio Pagano), Quando penso basterebbe un sorriso ( autore e interprete Diego Bruzzone), Sono un de Speza (autore Giancarlo Guani, interpreti Giancarlo Guani GiBa e Simone Bianchi Simi), Spezia Centrale ( autori Lorenzo Da Pozzo e Marco Salatino, interprete Malincuore), Spezia è (autore e interprete Marco Tedesco), Spezia sei tu (autore Marco Simoncini, interpreti Giulia e Marco Simoncini), Una malattia spezzina ( autori e interpreti Mattia Mora e Giulia Podestà Lucciardi), Vegnì aa Ciapa (autore e interprete Silvano Tresanini Silwako).

La sigla dell’evento è opera di Riccardo Borghetti che ne cura anche l’interpretazione. Diversi e interessanti i premi in palio. Quello principale andrà naturalmente al vincitore della manifestazione. Un altro a chi otterrà il maggior numero di “mi piace” sulla pagina Facebook. Un ulteriore premio, intitolato alla memoria di Gianni Brezza (a tal proposito Loretta Goggi ha inviato un videomessaggio augurale che sta girando sui social), andrà al brano giudicato più ballabile. E ancora, un altro premio, in ricordo del maestro Domenico Cortopassi, riguarderà la miglior musica. Previsti poi vari altri premi. E ne sono previsti vari altri. Premiazioni delle canzoni vincitrici e proiezione dei relativi video in programma sabato 9 settembre alle 21 al Cinema Teatro Don Bosco di Via Roma alla Spezia, con ingresso libero e aperto a tutti. Al momento top secret i nominativi dei componenti della giuria. Promotrice della manifestazione l’associazione 50&Più della Spezia, che ha affidato l’organizzazione ad uno staff composto da Maurizio Damerini, Bruno Dal Molin, Sergio Carretti, Ginevra Masciullo, Marco Rossi, Adriano Tavernelli e Luciano Venturi.

