Sipario sui Mondiali di ciclismo, lo spezzino Garibbo primo degli azzurri nella E-Mtb

La prova in linea femminile, vinta da Lotte Kopecki, ha chiuso oggi i Mondiali di ciclismo 2023, tenutisi a Glasgow e dintorni a partire dallo scorso 5 agosto. Tra le tante prove offerte dal vario programma, anche quella E-Mountain bike Cross Country Uomini Elite, vinta dallo svizzero Joris Ryf. Migliore degli italiani, con un sesto posto di tutto rispetto, il biker spezzino Andrea Garibbo, 34 anni. “Sesta posizione ai campionati mondiali Emtb, che gara! Non mi sarei mai aspettato questa posizione dopo un inizio così difficile per me! Grazie a tutto il nostro team che ci ha aiutato!”, ha commentato sulla sua pagina Facebook il titolato atleta spezzino, recentemente laureatosi campione italiano E-Mtb Xco.

