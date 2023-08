Boissano, l’acqua ritorna potabile: revocata l’ordinanza. Mattiauda: “Comunicazione solo online e nessuna autobotte”

Boissano. A Boissano l’acqua torna potabile e l’ordinanza di divieto di uso alimentare è stata revocata. L’ordinanza emessa inizialmente a scopo puramente precauzionale, è stata promulgata (l’11 agosto) dopo che “si è accertato che l’acqua distribuita dal civico acquedotto presentava alla vista un evidente colore torbido”.

“Dal 10 agosto si è verificato un grave intorbimento dell’acqua fornita dall’acquedotto comunale, ma solo dal giorno dopo è stato posto divieto di uso dell’acqua per usi potabili, lasciando quindi la popolazione nelle condizioni di utilizzarla per un giorno con grave rischio per la salute”. Il consigliere Davide Mattiauda presenta un’interrogazione sul tema.

