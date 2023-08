Chiavari, dodici ciclisti multati per guida pericolosa

Chiavari. Dodici multe per conduzione pericolosa di biciclette nel centro storico di Chiavari. Le hanno staccate gli agenti della polizia locale nel corso dei controlli svolti nei giorni scorsi sul territorio comunale, che hanno portato anche al ritiro di patenti per guida in stato d’ebbrezza e superamento del limite di velocità.

In un caso, l’automobilista è stato sorpreso a guidare a 90 chilometri orari in una zona in cui il limite era di 50. Una decina le sanzioni elevate per varie violazioni del codice della strada, cui si aggiungono le multe a due locali per attività musicale non autorizzata e quattro per occupazione suolo abusiva.

