Chiavari: la Regina dei colori non veste di “giallo”. Il nuovo romanzo di Valeria Corciolani

Dal palazzo di fronte un gatto nero sale sul davanzale della finestra e la guarda. Ha l’aria interrogativa, sembra volerle chiedere: “ma davvero questa Regina dei colori non è un giallo”? Già, caro micio, l’ultima fatica editoriale della scrittrice chiavarese, “cresciuta a pane e Simenon”, come rivela lei stessa, è una storia famigliare: una storia di scelte e di non scelte, di equivoci e ribaltamenti, di equilibri precari e di ricerca di autenticità in cui niente è come sembra. Nel far capolino a Recco, nel piazzale antistante la splendida libreria Capurro, che sul far della sera regala una piacevole frescura, “La Regina dei colori” diventa creta fra le mani di Bruno Morchio, che in un vivace dialogo con l’autrice, Valeria Corciolani, promuove questa incursione in un genere finora inedito, dove la fatica di costruire una buona trama non è sufficiente ad appagare il lettore.

Per lei, Valeria, un’esperienza liberatoria, per Morchio un terreno in cui la scrittrice può mettere a frutto il suo “stile pirotecnico e ricercato, che ti delizia e ti cattura di per sé”. La Regina dei Colori è un romanzo dove il centro della scena è occupato dai personaggi e dai loro sentimenti, anche conflittuali, da quelle “fragilità e debolezze che ci rendono unici – ora è la Corciolani che parla – e sono il territorio più bello da indagare”. La Regina dei Colori si chiama Clotilde, è una donna matura e di mestiere fa l’interior designer. Abbinare i colori in un’esasperante ricerca di perfezione è il suo tratto distintivo, finché un giorno, a causa di una malattia, il mondo non le appare in bianco, nero e… Grigio. Più di 50 sfumature di grigio, per la precisione. Il suo ritorno nella casa famigliare – dove vivono le sorelle Aurora e Mafalda, le nipoti Vittoria e Margherita, quest’ultima con tre figlie, e altri personaggi fra cui una bambina di 9 anni dalle forme arrotondate e dalla straordinaria proprietà di linguaggio, Serena, e un curioso uomo giapponese, il signor Otaka, chiamato col suo piglio orientale a portare un po’ di equilibrio in questo scoppiettante universo – dà il la a una storia in cui la protagonista, donna di “dispotica eleganza” dai tratti molto caparbi che si riconosce nel nomignolo di Malefica, affibibatole per la sua nuova abitudine di vestirsi solo di nero, dovrà dismettere la sua corazza e imparare a osservare il mondo da una prospettiva diversa, quella dell’Altro.

