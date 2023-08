Da Spezia alla Sorbona, passando per la Palmaria: “Sempre più evidente quanto l’isola sia importante per la nostra identità”

Annalisa Plaitano è una divulgatrice scientifica spezzina che opera in Francia e da settembre ha ricevuto un incarico prestigioso al CERN di Ginevra, il centro europeo per la ricerca nucleare. Un “cervello in fuga” si direbbe oggi ma anche e soprattutto una ricercatrice e giornalista del settore che può fornire il suo prezioso punto di vista oltreché le competenze maturate sul campo, sul futuro dell’isola Palmaria e dell’arcipelago spezzino. Con una certezza di fondo, che lei stessa chiarisce come una premessa: “E’ sempre più evidente quanto la Palmaria sia importante nella nostra identità di spezzini, nel nostro immaginario collettivo, come sede dei ricordi della nostra infanzia e giovinezza, come ultimo scrigno di una biodiversità da conservare”.

Annalisa Plaitano la conobbi nel 1992 quando, studentessa del Liceo scientifico Parentucelli, venne a realizzare il suo stage estivo presso l’Orto botanico dei Frignoli dove il comune della Spezia organizzava stage per gli studenti degli ultimi anni dei licei, con la finalità di orientamento lavorativo. Chiedo quindi ad Annalisa se, nel suo caso, questa esperienza abbia esercitato un ruolo, visto che poi si è laureata in Scienze biologiche, specializzandosi in seguito in comunicazione scientifica. Il suo percorso l’ha portata a diventare divulgatrice scientifica e a trasferirsi a Parigi, dove svolge un’attività giornalistica, tiene conferenze e organizza eventi di cultura scientifica, ma soprattutto forma le nuove generazioni di divulgatori e aiuta i ricercatori di diverse università transalpine ad interfacciarsi con il pubblico. Dal 2017 alla Sorbona e ha cominciato da poco una collaborazione con il CERN di Ginevra.

“Ho un bel ricordo di quello stage, che è stato senz’altro una delle fonti di ispirazione per la mia carriera. La mia sensibilità ambientale comunque è nata in famiglia, anche grazie alla frequentazione della selvaggia Palmaria e delle Alpi Apuane, oltre che all’abbonamento a Oasi, il giornalino del WWF. Più tardi sono diventata volontaria WWF e Legambiente e ho lavorato al Centro di educazione ambientale del Museo di storia naturale dell’Università di Pisa. Infatti quando ti innamori della natura, poi non la abbandoni più. Ecco perché è importante parlare di ambiente ai bambini e accompagnarli nelle uscite di campo. Mi piace pensare che se oggi molti giovani si impegnano nei movimenti ecologisti sia grazie alla nascita dell’educazione ambientale negli anni 2000-2010, alla quale abbiamo contribuito anche tu ed io con i progetti INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) nelle scuole”.

