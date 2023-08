“Don’t forget to fly, non dimentichiamoci di volare”: al Carlo Felice l’omaggio del compositore Anzovino per le vittime del ponte Morandi

Genova. Al Teatro Carlo Felice un concerto per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, nel quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018.

Le commemorazioni sono iniziate ieri sera con il concerto organizzato dal Comitato Parenti delle vittime del Ponte Morandi con il Comune di Genova e il Teatro Carlo Felice, ‘Don’t forget to fly, non dimentichiamoci di volare” di Remo Anzovino, pianista e compositore per il cinema, il teatro e la pubblicità, con più di 50 produzioni per i maggiori capolavori del cinema muto, collaborazioni con le più prestigiose cineteche e 30 milioni di streaming sulle piattaforme digitali in 180 paesi nel mondo.

