Fdi, parte da Alassio la campagna “L’Italia vincente” sui risultati del governo Meloni

“L’Italia vincente” è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia presentata oggi 14 agosto ad Alassio dal Senatore Gaetano Nastri, componente della commissione UE, componente della commissione di vigilanza RAI e dalla Senatrice Paola Ambrogio componente della commissione bilancio. Presente Roberto Ravello, dirigente Regionale FDI Piemonte e i dirigenti locali di FDI, Claudio Cavallo commissario provinciale Savona, gli eletti in amministrazione comunale Angelo Galtieri, vice sindaco, Franca Giannotta assessore, Rocco Invernizzi assessore, Cinzia Salerno consigliere delegato, il presidente del circolo di Alassio Andrea Gervasoni, il vice presidente Massimo Marino e numerosi iscritti.

L’iniziativa, mirata a raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni per comunicare i primi risultati raggiunti dall’esecutivo.

