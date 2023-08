“Io sono un operaio” al Festival di Fosdinovo: “Storie che riguardano presente e futuro”

Il libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Storia di un maestro d’ascia diventato sindacalista” ha suscitato partecipazione e interesse anche al Festival della Resistenza in corso a Fosdinovo. Giorgio Pagano, curatore del libro, ha dialogato con Stefano Gallo, direttore della Biblioteca Serantini di Pisa, Andrea Ranieri, saggista e ex dirigente sindacale e politico, e Sergio Olivieri, ex deputato di Rifondazione Comunista. Gallo ha definito il libro di Grassi uno “scritto autobiografico” e insieme “una storia politica del PCI, del sindacato e dell’associazionismo operaio”. Nella fabbrica, diventata “luogo politico”, si forma “l’identità operaia”, quella che fa dire a Grassi la frase che dà il titolo al libro: Grassi è stato tanti anni segretario della Commissione Interna del Cantiere Muggiano, poi consigliere regionale, ma “si sente fondamentalmente e soprattutto un operaio”. Grassi non si sofferma, nella Memoria, sulle cause della sconfitta operaia negli

anni Settanta-Ottanta, lo fa solo in alcuni passi dell’intervista a Pagano nel 2023, ma “il testo è potente anche per i suoi silenzi”.

Andrea Ranieri ha apprezzato lo sforzo del libro di rappresentare non solo la storia della classe e dei suoi istituti, sindacato e partito, ma anche la storia della persona, e le connessioni e gli interscambi tra queste diverse storie. Ranieri, esponente del movimento del Sessantotto, ha ricordato il dialogo di allora con Grassi, “che ci riconosceva il merito di aver risvegliato la situazione”, e lo ha definito “lo stalinista più dolce che abbia conosciuto”. Le sue caratteristiche furono “l’ortodossia ferrea”, “l’amore per il lavoro” e “la lotta per la sua dignità, da raggiungere attraverso il sapere e attraverso la solidarietà tra lavoratori, il mutualismo”. Oggi, ha concluso, “la sinistra ha dimenticato la classe operaia e le persone della classe operaia”.

