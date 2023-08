Lavagna: Torta dei Fieschi, raggiunto l’apice della sontuosità

La grande Festa per la Torta dei Fieschi, alla sua 73^ edizione, ha avuto inizio con il tradizionale ricevimento offerto dall’amministrazione comunale, segnato dal Brindisi di Benvenuto e culminato nel Taglio della Torta, omaggio degli sposi, il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna Bianca de’ Bianchi. Il dolce, di pandi Spagna e crema pasticcera, è stato confezionato dalla storica pasticceria “Vedova Romanengo” di Genova.

“La festa di questa sera è emblematica per Lavagna e per noi, perché è l’ultima torta di questo mandato. Lavagna ci ha dato fiducia premiando il nostro entusiasmo. Oggi con lo stesso entusiasmo di allora vi accogliamo, affrontando la situazione di dissesto finanziario: il patrimonio finanziario è passato da 10 ai 34 milioni e vorremmo chiudere con un incremento di 30 milioni. Abbiamo attratto capitali pubblici e privati. Il futuro è un’incognita, immaginiamo la vita come un lungo viaggio di mare: abbiate buon vento nelle vostre vele e mare calmo. Buona vita!”, ha dichiarato tra l’emozione il sindaco, Gian Alberto Mangiante.

