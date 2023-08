Lavori sulla rete ferroviaria, cancellati treni tra Genova e Roma

Genova. Settimana di Ferragosto all’insegna dei disagi per chi ha deciso di mettersi in viaggio in treno. A partire dal 14 agosto, e sino al 17 agosto, sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee dei treni Firenze–Roma e Bologna–Milano (alta velocità), con conseguenti modifiche alla circolazione.

I treni alta velocità e intercity hanno quindi subito modifiche di orario, di percorso e frequenza, e alcuni collegamenti tra Genova e Roma sono stati cancellati. Nel dettaglio, dal 14 al 17 agosto non circolano tre Freccia Rossa che collegano Principe a Termini: l’8583 delle 5.53 in arrivo a Roma alle 10, l’8551 delle 7.20 con arrivo alle 11.32 e l’8591 delle 18.35 che arriva a destinazione alle 22.56.

