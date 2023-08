Le probabili formazioni di Spezia-Venezia: Moro il primo 9 dell’anno, pericolo Pohjanpalo

Finalmente si riparte. Dopo un grande pre campionato lo Spezia torna in campo e lo fa per il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, a Cesena, contro il Venezia. Cresce l’attesa per la prima della squadra di Massimiliano Alvini, su cui le aspettative sono sempre più alte e che potrà finalmente mettersi in gioco dopo le prime uscite di agosto.

Alvini ha praticamente tutti a disposizione: fuori Wisniewski per il lungo infortunio, non ci saranno Ferrer e Bourabia per scelta tecnica ma per il reato il tecnico può contare su tutti, anche su chi, come Holm, ha diverse voci di mercato alle spalle. Proprio lo svedese non dovrebbe essere titolare nel 4-3-3 del tecnico di Fucecchio, che probabilmente andrà a confermare la squadra vista a Palma contro il Mallorca. Davanti a Dragowski, ecco Amian e Reca terzini e la coppia centrale formata da Muhl e Nikolaou, pronto ad esordire con la fascia di capitano al braccio. A centrocampo i primi ballottaggi: Salvatore Esposito, fresco di promozione a nuovo numero 10, ha avuto qualche giorno di febbre ma è riuscito a smaltirla, motivo per cui partirà dall’inizio, con Bandinelli e uno tra Cassata e Zurkowski ai suoi lati. Davanti spazio a Verde con Antonucci e Luca Moro, scelto come primo 9 titolare.

