Meteo, vigilia di Ferragosto all’insegna del sole e del caldo: le temperature si alzano ancora

Liguria. Un promontorio anticiclonico continuerà ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale e la nostra Penisola; sulla Liguria stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi delle zone interne. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Al mattino cieli i meteorologi di Limet prevedono cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sulle testate di Alpi Liguri ed Appennino orientale, sempre stabile e soleggiato sul resto della regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante.

