Parcheggi, Varazze Domani : “In questi giorni anche un’ora e mezza per trovarne uno. Un problema enorme“

Varazze. Creare parcheggi. Questo in sintesi quello che chiede la minoranza consiliare di Varazze Domani che solleva la questione alla “vigilia” di Ferragosto e sottolinea: “In questi giorni a Varazze il problema parcheggi si é rivelato ancora una volta un problema enorme sia per i residenti sia per i turisti che vorremmo accogliere. Si parla di anche un’ora e mezza per trovare un parcheggio”.

Poi, proseguono i consiglieri del gruppo di opposizione “è inutile continuare a favorire la creazione di nuove abitazioni, anche svincolando un albergo dopo l’altro, senza avere un minimo di progettualità in tema posti auto“.

