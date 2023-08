Ponte Morandi, Possetti: “Non c’è sicurezza sulle infrastrutture, la morte dei nostri cari non è servita”

Liguria. “Ciò che dirò a Salvini quando lo saluterò è che non abbiamo sicurezza sulle infrastrutture. Pochi mesi fa c’è stato questo problema di antincendio in una galleria, dopo cinque anni il più dovrebbe essere fatto. La nostra percezione grave è che la morte dei nostri cari sia servita a poco perché non dovremmo avere più problemi del genere sulle infrastrutture“.

A dirlo è Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, prima dell’inizio della commemorazione ufficiale alla presenza del vicepremier nella Radura della Memoria, nel quinto anniversario della tragedia. Possetti fa riferimento all‘incendio del pullman in A12 su cui la Procura ha aperto un’inchiesta per incendio colposo pur escludendo al momento malfunzionamenti degli impianti di sicurezza.

