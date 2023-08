Risolti i problemi con il Braga, lo Spezia cede Sanca al GD Chaves

La rigidità del Braga sembrava aver fatto tramontare la pista GD Chaves per Leandro Sanca, ma dopo ore di colloqui e di mediazione, il club portoghese ha raggiunto un accordo con il Chaves, liberando così lo Spezia. Leandro Sanca passa così a titolo definitivo al GD Chaves, che lo acquista praticamente a costo zero, concedendo allo Spezia una buona percentuale sulla futura rivendita dell’esterno portoghese. Sanca, classe 2000, lascia lo Spezia dopo due anni, di cui solo sei mesi passati in maglia bianca, prima del prestito dello scorso anno al Famaliçao.

