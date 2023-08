Sampdoria tecnica e giovane, Radrizzani e Pirlo la rendano anche concreta ed esperta

La partita infinita terminata 1 a 1 e vinta poi ai rigori contro il Sudtirol ha messo in evidenza pregi e difetti della Sampdoria a meno di una settimana dall’esordio in Serie B in casa della Ternana. Aspetti positivi da alimentare e difetti da limare: compito della società ma anche dell’allenatore.

Cosa tenere della prestazione contro la squadra di Bisoli? Si era detto che il Sudtirol avrebbe rappresentato un test probante vista la tendenza a chiudersi a riccio e a non lasciare spazi. Così è stato. La Sampdoria ha fraseggiato bene tenendo il pallino del gioco praticamente per tutta la partita. Verre ha giocato una gara da 7 in pagella, sempre nel vivo dell’azione, autore dell’assist per Leris, provocatore di due ammonizioni avversarie. Ha dialogato bene con Yepes ma soprattutto con Benedetti e Delle Monache. Si punti forte su questi tre, ma anche su Pedrola. Una squadra giovane – età media intorno ai 23 anni – con gamba e qualità a cui mancava Borini (La Gumina rimandato).

