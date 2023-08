Sono trascorsi 5 anni dal crollo del Ponte Morandi: processo al ‘giro di boa’, ma per la verità tempi ancora incerti

Genova. 84 udienze e quasi 170 testimoni dell’accusa già sentiti in meno di un anno. Con tre udienze a settimana spesso della durata anche di 8 ore i giudici Paolo Lepri, Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori hanno imposto un ritmo incalzante a quello che è al momento il processo più importante in Italia, sia per la drammaticità di quanto accaduto il 14 agosto 2018, con il ponte Morandi spezzato in due, 43 vittime e parecchi feriti, sia per il numero di imputati alla sbarra: 58, tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea e importanti ex funzionari del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le due società sono uscite patteggiando un risarcimento di quasi 30 milioni. Secondo l’accusa il ponte è crollato perché per decenni si è risparmiato sulle manutenzioni in modo tale da poter distribuire maggiori dividendi ai soci.

