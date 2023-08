Alvini: “Mi piace lo spirito che abbiamo, meno bene su altre cose. Il campionato? Vogliamo trascinare tutti quanti”

Avanti in Coppa Italia con fatica e molti minuti sulle gambe. Arriva infatti dopo una battaglia di 120′ e i rigori finali, la vittoria dello Spezia all’esordio ufficiale in stagione nel match di Cesena contro il Venezia di Vanoli. Decisivo l’errore di Zampano dal dischetto che la calcia altissima e regala ai bianchi il prossimo turno contro il Sassuolo: “Mi è piaciuto che siamo passati perché questo è importante: sapevo che sarebbe stata difficile perché per me loro sono forti. Abbiamo fatto una buonissima partita e questo per me è significativo dopo un mese di lavoro. Continua il percorso, dobbiamo migliorare sui particolari, però prendiamoci la qualificazione considerando che sul 2-1 potevamo andare sul 3-1. Mi prendo le cose positive le cose da migliorare. Ho visto l’atteggiamento, la voglia e alla fine il piacere di abbracciarsi”. Scendendo un po’ di più nel dettaglio Massimiliano Alvini entra nella questione tattica: “Abbiamo fatto fatica in alcuni momenti della partita, poi ci sono anche gli avversari ma la maturità di andarla a riprendere, di crederci, questo mi è piaciuto. Meno bene su altre cose, ma su quello lavoreremo”. Dal 4-3-3 a due punte di ruolo e il trequartista, ad un certo punto: “Volevamo dare più pressione centralmente con scarico laterale: questa squadra lo può fare. Nel primo tempo abbiamo giocato uno contro uno fisso, nel secondo abbiamo cambiato e poi lo abbiamo fatto nuovamente. Mi piace questo spirito, questa adattabilità, su questo ci posso lavorare”. La coppia centrale Muhl-Nikolaou si sta conoscendo in un gruppo che sta cercando di crescere: “Voglio giocatore che abbiano voglia di indossare la maglia dello Spezia, che abbiano voglia. Abbiamo fatto grandi amichevoli e oggi dare questo segnale, giocando un certo tipo di partita, dà soddisfazione, ai ragazzi, ai tifosi. Giocatori che diano tutto per la maglia, per ricreare qualcosa di importante”. Un inizio in cui si giocherà tanto fuori: “Vogliamo trascinare tutti quanti, lo so che giocheremo lontano tante partite ma con la giusta anima, con la determinazione, sono sicuro che i tifosi si faranno 3 ore e mezzo di macchina per venirci a sostenere. Stiamo uniti, domenica sarà difficilissima e abbiamo bisogno di tutti quanti”.

