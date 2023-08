Casarza: auto impazzita ne danneggia altre posteggiate, poi si ferma su un fianco

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

In tarda mattinata, per cause in via di accertamento, il conducente di una vettura che percorreva via IV Novembre a Casarza Ligure, ha perso il controllo della vettura e ne ha urtare diverse parcheggiate prima di finire la sua corsa su di un fianco. Il conducente di 53 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dal portello del portabagagli, stabilizzandolo sulla barella spinale e consegnandolo alle cure del 118. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

