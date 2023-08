Casarza Ligure. Incidente stradale a Casarza Ligure, nell’interno del levante genovese. Un’auto che stava percorrendo la strada principale, via IV Novembre si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

La vettura ha urtato diverse altre macchine parcheggiate prima di finire la corsa su un fianco. Il conducente di 53 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo.

