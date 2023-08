Con l’auto contro muro, anziani coniugi muoiono sul colpo

Incidente mortale, alle 18 circa nell’Imperiese in via Verdi a Vasia, zona a la zona di Pantasina a Vasia. Due anziani coniugi, Pietro e Iole Ansaldo sono finiti fuori strada e sono morti sul colpo, residenti nella zona) di circa 80 anni. I carabinieri cercano di ricostruire la dinamica: l’auto avrebbe sbandato a causa di un malore del conducente. Inutile l’arrivo dei soccorritori.

Altro grave incidente alle 20 in via Musso a Imperia coinvolte due persone; una trasferita in codice rosso all’ospeale Santa Carona con l’elicottero Grifo. Oltre al 118, presente la polizia di Stato

» leggi tutto su www.levantenews.it