Sabato 19 agosto, alle 21,30, al Poggio Ortobar della Spezia, evento gratuito di poesie e racconti “con le pinne, il fucile e… la penna!”. Il poeta Natalino Alberti insieme con il cantastorie Enzo Gaia, i due attori protagonisti, hanno immaginato questo reading come un viaggio nei fondali misteriosi della fantasia e questo spiega il titolo da loro pensato per l’evento, un gioco di parole rubato al tormentone degli anni Sessanta “Pinne, fucile ed occhiali”. Inoltre, per non annoiare troppo con i loro versi liberi e rime “disarmate”, non avendo intermezzi musicali, Natalino Alberti e Enzo Gaia hanno inventato il “juke box” della Poesia. Daranno perciò ai presenti un elenco di dieci poeti e due poetesse stra famose, invitandoli a scegliere uno o una di loro e i due attori ne leggeranno la poesia. Indossate dunque virtualmente pinne, maschera ed occhiali e venite il 19 agosto al Poggio Ortobar per fare un viaggio nei fondali della fantasia con un poeta e un cantastorie: il fucile

invece lasciatelo a casa essendo assolutamente vietato sparare ai due poeti!

L’articolo “Con le pinne, il fucile e… la penna!”, un viaggio nei fondali della fantasia al Poggio Ortobar proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com