Crostacei e molluschi nelle sagre liguri, Osservatorio Animalista: “Un errore cucinarli vivi, è un lungo ed atroce martirio”

Liguria. Scialatielli allo scoglio, polenta al sugo di lepre, trippa, stinco di maiale, lumache in umido: sono queste le specialità offerte in una delle circa 15 sagre di Ferragosto ed oltre in provincia di Savona, e non mancano il pescespada, l’asino, le rane, il baccalà, il cinghiale, i totani, il coniglio, la capra, il vitello, eccetera.

“Quasi ovunque – denuncia l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) – crostacei e molluschi, e le lumache, sono il piatto forte e vengono cucinati ancora vivi, secondo l’errata convinzione che siano più sani e gustosi. I nutrizionisti ed i veterinari del settore ittico però smentiscono questa fake-news: dal momento della cattura, o del prelevamento dall’allevamento, astici, gamberi, aragoste, ostriche, cozze, polpi, tenuti vivi sul ghiaccio o in acquario, non mangiano più e cominciano ad auto-consumarsi, eliminando glicogeno e tessuto muscolare, che sono proprio gli elementi che conferiscono sapore alle loro carni; e suggeriscono invece l’immediato surgelamento”.

