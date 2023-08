Ferragosto, dalle sagre ai musei: cosa fare a Genova e dintorni nel giorno più estivo dell’anno

Genova. Dalla sagre alle mostre, per chi – in questo Ferragosto 2023 – non è partito per mete lontane sono molti gli appuntamenti a Genova e dintorni, da mattina a sera.

FERRAGOSTO STELLARE.

Una delle attività più particolari è quella proposta dall’osservatorio astronomico del Righi: Perseidi protagoniste, ma non solo, per questa sera con visita e osservazione al telescopio in due turni, alle 21.30 e alle 22.45. Oltre all’avvistamento di quelle che i profani chiamano stelle cadenti, sarà anche l’occasione per testarsi sul riconoscimento delle costellazioni. Le visite durano un’ora e un quarto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione on line sulla piattaforma “Evenbrite” e pagare con carta di credito o PayPal (10 euro adulti, 8 euro bambini fino a 12 anni.

