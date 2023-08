Le pagelle: i guizzi di Antonucci e l’impatto di Kouda. E un centrocampo che può migliorare

Dragowski 6,5

Nel primo tempo si nota soltanto per un’uscita coi pugni che sbroglia un’area molto densa. Nessuna parata degna di nota in una serata in cui gli impegni sono rari. Niente da fare invece sulla botta di Pohjanpalo per il temporaneo 1-1 tanto meno sul rigore del secondo pareggio veneto. Bravo a stare fermo e parare il rigore di Pohjanpalo che gli tira addosso, sfiora soltanto l’impresa su Gytkjær. Ma la parata sul bomber lagunare di fatto decide la sfida, insieme all’errore finale di Zampano che spara alto evitandogli altri impegni di una già lunga serata.

Amian 6

Una diagonale difensiva neutralizza una verticalizzazione che poteva fare malissimo; nel contempo un’incursione coraggiosa per vie centrali lo porta a calciare dai venti metri con un sinistro angolato che costringe Joronen alla paratona. Ci riproverà di testa con tempismo trovando ancora l’estremo difensore islandese sulla sua strada ma sciuperà tutto toccando maldestramente con un braccio su un colpo di testa ravvicinato. Un rigore magari meno clamoroso di quello veneziano ma abbastanza evidente per superare anche il check del Var che conferma la scelta dell’arbitro Baroni, direzione arbitrale molto buona e atteggiamento in campo interessante. Supplementari in crescendo, spesso e volentieri rimane alto per tentare fortuna coi suoi inserimenti. Non deve mai perdere la concentrazione.

