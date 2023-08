Parco Portofino: “Mettiamo il caso che il ministro lo limiti a tre Comuni”

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino- Osservatorio Ambientale

Da informazione attendibile pare che il Ministro abbia pronto per la firma il documento

per dare corso alla procedura del parco a 3 comuni.

Riteniamo che una tale procedura dovrebbe essere accompagnata dalla disposizione di

annullamento di tutti gli atti ministeriali relativi alla perimetrazione provvisoria 2021

(parco a 11 comuni, norme di salvaguardia, Comitato di Gestione Provvisorio)

Se quanto sopra si verificherà, il Presidente della Regione Toti e in particolare la Lega

esulteranno per avere raggiunto l’obiettivo che da tempo perseguono e ne daranno

grande rilievo mediatico e di propaganda politica.

L’aspetto grave resta l’azione di un Ministro che non considera gli elaborati a carattere

tecnico-scientifico di ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) che svolge

funzione di consulente istituzionale presso il suo Ministero e i pareri negativi sul parco

a 3, che lo stesso Istituto ha espresso.

Parimenti non considera le volontà dei comuni che hanno espresso da tempo il loro

impegno per far parte del Parco Nazionale sia pure subordinatamente ad eventuali

verifiche e accordi.

Il Ministro, inoltre, non ha neppure la giustificazione di non avere proposte alternative in

quanto da tempo gli è stata notificata una soluzione a 7/8 Comuni. Tale proposta,

maturata dopo un lungo lavoro di confronto tra i comuni, le istituzioni e associazioni di

volontariato, ambientaliste locali e nazionali è sostenuta in particolare da Anci

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Federparchi.

