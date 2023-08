Il campionato dello Spezia inizierà domenica 20 agosto alle 18 allo stadio “Druso” di Bolzano. Il nuovo gruppo guidato da Massimiliano Alvini, messo in archivio il primo turno di Coppa Italia, vivrà l’ultima settimana di attesa prima di misurarsi nella nuova serie B 2023-24. Lo farà come sempre con i propri tifosi al seguito, già pronti a sostenere una trasferta alla settimana almeno fino alla fine di settembre quando, è speranza, comune, il restyling dello stadio “Picco” sarà finalmente pronto. Prima di allora però fra partite in trasferta e gare da sostenere a Cesena, stadio scelto dallo Spezia la scorsa primavera come sostituto temporaneo di Viale Fieschi, bisognerà viaggiare. Come detto i fedelissimi non si scompongono e sono pronti a partire con auto private, pullini e bus. La Curva Ferrovia organizza un pullman per Bolzano (per info Alessandro 349.1479.748) al costo di 50 euro a persona mentre il gruppo Belini Frizzanti sta raccogliendo le adesioni per organizzare a sua volta altri due pullman (per info contattare gruppo su Facebook).

L’articolo Pullman per Bolzano, i tifosi dello Spezia si organizzano per non mancare all’esordio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com