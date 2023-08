Recco: morte improvvisa dell’ex assessore Bruno Tachi

Cordiale, simpatico, ironico, stimato, membro storico della sinistra recchese. Stamattina a Recco, poco prima di mezzogiorno, si è sentito male nella sua abitazione. Inutili i soccorsi del 118 giunto con l’automedica Golf-6 e la Croce Verde. Bruno Tachi, 79 anni, era ormai in coma. Il decesso per un ictus fulminante. Laureato in biologia aveva lavorato per l’Università e il Comune di Genova. A Recco era stato consigliere e assessore sia nella giunta di Mariolina Diena sia in quella di Filippo Piccardi. Lascia affranti la moglie e il figlio. La notizia si è sparsa in un baleno nella cittadina dove Tachi era molto conosciuto e apprezzato, suscitando grande cordoglio.

