Sbarco in Liguria per i migranti soccorsi dalla Geo Barents, il Garante per i detenuti: “Preoccupazione per i minori destinati a località lontane”

Liguria. Lo scorso venerdì 11 agosto alle 8.30 la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha sbarcato a La Spezia i naufraghi soccorsi tra le coste nordafricane e la Sicilia la notte fra il 7 e l’8 agosto. Si tratta di 49 migranti provenienti da Guinea, Gambia e Senegal; di questi, 32 sono minori non accompagnati.E ora il Garante per i detenuti esprime le proprie preoccupazioni sulle loro future destinazioni.

“Ai sei giorni trascorsi in mare, in condizioni estreme rese note da Msf, si sono aggiunti ulteriori giorni di navigazione per raggiungere il porto sicuro assegnato – ricorda il Garante – Già in precedenza è successo che la Geo Barents approdasse nel porto ligure con un carico di migranti soccorsi in mare, e lo scorso maggio il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive ha seguito le operazioni di identificazione, assistenza, supporto medico e informativo dei migranti, i quali in quel momento particolare si trovano in una situazione di oggettiva limitazione della libertà personale, ancorché soccorsi”.

