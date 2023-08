Sori: bellissima anche alla sera, ma inarrivabile; serve un battello

Oggi Sori festeggia secondo tradizione la Madonna delle Grazie; da giovedì 17 a domenica 20 sarà protagonista della grande e consolidata rassegna a favore dell’Associazione Ghirotti. Ma Sori è bella in ogni sua sera estiva con la zona pedonale accogliente, la grande spiaggia dove è possibile cenare, i suoi locali. Una realtà voluta e migliorata con forza dal vicesindaco Cristiano Benvenuto. Ma c’è un difetto: la mancanza di posteggi che un bus navetta cerca di attenuare. E’ chiaro che occorre un battello che colleghi Sori alle altre località del Golfo Paradiso: Camogli, Recco, Bogliasco, Nervi.

In Città metropolitana Claudio Garbarino, con delega ai trasporti, si è dato da fare con il progetto “autostrade del mare”. Qui serve molto meno e occorreva organizzare il servizio già per questa estate che è giunta al giro do boa. Occorre un battello, di quelli ormeggiati a Camogli, che possa attraccare a pontili sicuri con fondali adeguati e fare possibilmente la spola da Nervi a Camogli, se possibile con qualche puntata a San Fruttuoso.

» leggi tutto su www.levantenews.it