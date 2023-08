Una serata con il Tango a Follo con l’Ensemble Hyperion

Venerdì 18 agosto alle 21.15, nel Parco delle Feste di Follo, ci sarà “Una serata con il Tango!”, Concerto/spettacolo di Tango argentino con l’Ensemble Hyperion e i ballerini di Tango argentino Aggelianna Vlachou e Adriano Mauriello. Lo spettacolo percorrerà i punti salienti della grande tradizione del Tango argentino, da Gardel a Piazzolla. Per l’occasione l’Ensemble Hyperion sarà cosi composto: al Bandoneon Fabrizio Colombo da Buenos Aires, al violino Roberto Piga, alla chitarra Davide D’Ambrosio, al flauto Bruno Fiorentini, al pianoforte Guido Bottaro, al contrabbasso Danilo Grandi. Saranno eseguite musiche di A.Piazzolla, C.Gardel, G.Matos Rodriguez, A.Troilo, O.Pugliese ed altri, con le coreografie dei due ballerini. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXIX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 nel settore Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

L’ Hyperion Ensemble, formatosi nel 1992 come ensemble interessato alla musica contemporanea, si dedica sin dall’inizio al repertorio piazzolliano ed al Tango in generale, partecipando nei suoi lunghi anni di attività ad oltre 1000 spettacoli in Festival e Teatri di tutta Europa, con un ampio repertorio che va dal Tango contemporaneo al Tango tradizionale. L’Ensemble dalla sua fondazione ad oggi ha collaborato e collabora con vari bandoneonisti di celebrità internazionali come Luis Stazo, Juan Josè Mosalini, Daniel Binelli, Alfredo Marcucci ed altri notabili musicisti come Luis Bacalov, Antonella Ruggiero.L’Ensemble è invitato dai principali Festival di tango in tutta Europa: Parigi, Londra, Istanbul, Bruxelles, Tarbes, Berlino, Barcellona (Sitges), Torino, Roma, Firenze, Genova, Mantova, Oslo, Cracovia, Zurigo, Anversa…

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com