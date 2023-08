Una vela per scoprire il mondo, i reportage di Barca Pulita a trent’anni dalla partenza

Trentacinque anni di navigazioni a vela attorno al globo, una partenza e un ritorno nel Golfo della Spezia, dopo una peregrinazione mossa dallo spirito della ricerca e dalla voglia di autenticità, conoscenza e condivisione con le popolazioni che abitano luoghi incontaminati del pianeta, per restituire il loro vissuto attraverso libri e reportage filmati di grande suggestione. Così hanno fatto Carlo Auriemma ed Elisabetta Eordegh, detta Lizzi; lui fisico nucleare, originario di Milano; lei, giornalista, originaria di Genova. Superata la soglia dei sessant’anni continuano a solcare gli oceani, ma hanno scelto Le Grazie come base della loro nuova barca per le navigazioni mediterranee. Si tratta di un ritorno dopo la seconda partenza, risalente al 1993; trent’ anni dopo – il 16 agosto, alle 21 ai giardini pubblici delle Grazie – il Cantiere della Memoria e la Pro Loco vogliono rievocare quell’evento che vide il Comune di Porto Venere attento valorizzatore dell’impresa e dei contenuti strategici che la ispirava: traguardare l’obiettivo delle navigazioni ad impatto zero con una barca il cui nome era ed è un programma, Barca Pulita. Con essa Elisabetta e Carlo hanno percorso 60000 miglia e realizzato circa 70 reportage.

Nel corso degli ultimi vent’anni Lizzi e Carlo hanno battuto le isole del Sud Pacifico, toccando luoghi dai nomi leggendari, dove raramente altri europei si sono fermati: Isole Phoenix, Fenning Island, Kiribati, Funahafuti, Fulanga, Tana, Heremit Island…In parallelo ai reportage andati in onda su Geo & Geo, le pubblicazioni: “Sotto un grande cielo”, Mursia editore; “Mar d’Africa”, Feltrinelli Traveller; “Per non morire di fame e Partire”, Editrice Incontri Nautici, “In barca a vela intorno al mondo”, Edizioni White Star. Una parziale ricostruzione del loro girovagare è stata rappresentata in una mostra fotografica allestita, grazie ad Obiettivo Spezia, nel piccolo museo del mare nel porto antico delle Grazie. Solo un assaggio di una conoscenza che il Cantiere della Memoria vuole approfondire promuovendo una serie di incontri con Carlo e Lizzi. Quello previsto mercoledì alle Grazie intende anche caratterizzare la Festa dell’emigrante che, promossa dalla Pro Loco, è tesa a favorire il consolidamento delle radici di chi, partito dalle Grazie per lavoro, ha sempre avuto il paese nel cuore. Carlo e Lizzi pur non essendo nativi del paese, lo amano al punto di eleggerlo a trampolino di lancio delle loro nuove avventure mediterranee, parallele a quelle oceaniche, con Barca Pulita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com