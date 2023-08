Valpolcevera, ecco il piano di rigenerazione: spazi verdi sulla linea merci, campus universitario e demolizioni

Genova. Nuovi spazi per lo sport e il tempo libero sulla copertura dei binari in via Ardoino, una passeggiata ciclopedonale per collegare Certosa e Rivarolo, la pedonalizzazione di via Celesia, parcheggi a raso e in struttura, demolizioni ridotte al minimo indispensabile per non impoverire il tessuto residenziale. E l’idea di realizzare non solo un nuovo polo scolastico, ma anche un campus universitario. Sono alcuni degli elementi contenuti nel masterplan approvato a luglio dalla giunta comunale con le proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana dei quartieri in Valpolcevera attraversati dall’ultimo miglio del Terzo Valico.

Si tratta del primo atto, dopo il protocollo d’intesa firmato quasi un anno fa in prefettura dal ministro Giovannini, che fissa le linee operative per l’utilizzo dei 199 milioni di euro complessivi riconosciuti dal ministero delle Infrastrutture e messi a disposizione di Rfi per mitigare l’impatto dei treni merci che passeranno tra le case di Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Fegino. Non un vero e proprio progetto e nemmeno uno studio di fattibilità, ma un documento redatto dagli uffici del Comune attraverso il confronto coi Municipi, che adesso dovrà passare al vaglio del commissario Calogero Mauceri prima di iniziare l’iter che darà il via ai lavori.

