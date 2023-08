Varazze, successo per il concerto di RedLine e le 4Calamano

Varazze. Forse più di uno si sarà chiesto se Jovanotti (senza cappello) era sulla pedana di piazza Bovani, domenica 13 agosto 2023, magari con finta capigliatura rossiccia, a cantare e gesticolare, ormai completamente rimessosi dal brutto incidente in Sud America. E invece si trattava di Luca Cerati, in arte RedLine, che ha dato il via ad una serata mozzafiato che ha tenuto sulle corde un pubblico elettrizzato, plaudente e ballerino (venite tutti qui sotto e ballate, il suo invito).

Scatenato Luca, che ha “scatenato” la sua Band – Davide Vallarino (Chitarre), Eliseo Lepori (Tastiere), Michele Genta (Chitarre), Pietro Siri (Batteria), Samuele Bandettini (Basso) – in un vorticoso ciclone musicale che ha investito adulti e bambini, alternando il tutto con il quartetto delle sorelle Calamano (le “4Calamano”: Lara, Jade, Maya, e Dana), lanciate in un sound di vivaci che non permettevano di non balzare in piedi e accompagnare con le mani e i piedi il loro ritmo.

