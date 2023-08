Il Museo del ciclismo “A. Cuffini” della Spezia si prepara ad accogliere l’ex ciclista lituana Edita Pučinskaitė, unica donna ad aver vinto Giro d’Italia (due volte), Tour de France e Campionato del mondo in linea (in Italia, tra l’altro, a Verona nel 1999). La campionessa, dall’ampio palmares, sarà al 10 di Via dei Pioppi sabato 16 settembre alle 15.30 per un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati dei pedali e dello sport in generale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com