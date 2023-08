Albenga, lanciata una petizione per assegnare a Gino Rapa un riconoscimento alla cultura

Albenga. La richiesta di un riconoscimento per il grande impegno profuso per la cultura e per la promozione della città di Albenga del professor Gino Rapa è una costante degli ultimi anni, anche se probabilmente non esiste un premio simile e ne andrebbe inventato uno ad hoc. Persino il noto Antonio Ricci patron di Striscia la Notizia, aveva evidenziato durante un evento della Fionda di Legno, di come mancasse un riconoscimento al grande lavoro di promozione della città di Albenga svolto dal professore.

Ed è così che proprio in questi minuti è partita una petizione online per chiedere all’amministrazione comunale di creare un Premio da consegnare a Gino Rapa, leader dei Fieui di Caruggi.

