Cairese femminile. Le prime impressioni di mister Ligi: “Un bel mix di giovani ed esperte”

Tra le tante notizie che hanno coinvolto la Cairese durante questa estate, l’allestimento di una squadra femminile è tra quelle che ha destato maggiore curiosità. Il principale club valbormidese ha deciso di lanciare il settore “women” in una zona in cui c’erano stati solo alcuni tentativi da parte di altre società più piccole. Non solo settore giovanile, ma anche prima squadra. La formazione che affronterà il campionato di Eccellenza è stata affidata a mister Francesco Ligi.

“Sono molto contento di essere stato scelto dalla società per questa iniziativa – esordisce l’allenatore -. Per me è un nuovo mondo perché non ho mai allenato squadre femminili. Posso garantire che per me è un’emozione pazzesca. Ringrazio tutta la società. Cercheremo di fare il meglio per dare soddisfazioni a ragazze che ci stanno mettendo l’anima”.

