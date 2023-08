Calcio/ Rapallo: la Santa Maria pronta a a scendere in campo

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

Questa sera presso il campo Macera di Rapallo la squadra Campione Regionale Ligure e vincitrice del Campionato di Prima Categoria girone D nella stagione 2022/23 inizierà la stagione 23/24 ,

l’appuntamento è fissato per le ore 20 al campo Macera .

Alla guida della squadra confermato Mister Claudio Paglia artefice insieme ad uno straordinario gruppo di ragazzi della storica impresa che ha portato la Società nel Campionato di Promozione,

“Abbiamo confermato maggior parte della rosa perché riteniamo sia composta da giocatori di ottimo livello che possono tranquillamente fare molto bene anche nel Campionato di Promozione,abbiamo inserito due giocatori di categoria come Mangini e Paoletti , inseriremo numerosi giovani promettenti provenienti dal nostro settore giovanile e recupereremo un giocatore che non ha certamente bisogno di presentazioni che si chiama Simone Zambuto assente per tutta la scorsa stagione a causa infortunio “così dichiara il DS Fabrizio Maschio che fa intendere anche qualche indiscrezione sul mercato “ valuteremo sicuramente ancora qualche movimento in entrata capitasse logicamente l’opportunità giusta “

La PSM in questa stagione disputerà anche il campionato Juniores di Eccellenza, la squadra sarà allenata da Miater Luca Crippa anch’esso artefice di una grande stagione che ha portato questo importante risultato in società e che darà la possibilità a numerosi ragazzi di mettersi in mostra in un campionato juniores sicuramente di ottimo livello.

