Calcio/ Serata di allenamento al Macera, buona la prima

Dalla Polisportiva Santa Maria del Campo Calcio Rapallo

Se il buongiorno si vede dal mattino come dice il vecchio proverbio ,in casa PSM le indicazioni sembrano far ben presagire!

Al termine della prima sessione di allenamento stagionale lo staff di Mister Claudio Paglia composto dal vice Massimiliano D’Accardi e dal Preparatore Atletico Sebastiano Costa e dai preparatori dei portieri Prima Squadra e Juniores Claudio Fior e Daniele Bacigalupo possono ritenersi soddisfatti visto l’ottima qualità del lavoro svolto da parte della rosa dove tutto il gruppo squadra (più di ventidue i ragazzi presenti)nonostante ancora qualche importante assenza ha risposto con ottimi risultati e molto impegno!

“Siamo molto contenti di essere tornati a lavorare sul campo e rivedere i nostri ragazzi all’opera,come Società cercheremo assolutamente di farli lavorare nel miglior modo possibile “ così commenta il Dirigente “tuttofare” e figura insostituibile della PSM Rapallo Mario Sanguineti.

Domani la Squadra scenderà nuovamente in campo per la seconda seduta di allenamento sempre presso il campo Macera di Rapallo.

